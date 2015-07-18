In dirittura d’arrivo i nuovi Samsung Galaxy J

Il colosso coreano Samsung continua a portare avanti la propria prolifica campagna per quanto concerne i prodotti relativi alla telefonia mobile. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di alcuni fra i dispositivi più attesi per quel che riguarda le fasce medie ed alte, come il Samsung Galaxy Note 5, il Samsung Galaxy A8 ed il Samsung Galaxy S5 Neo. Nei prossimi giorni, invece, verranno immessi sul mercato alcuni modelli dalla gamma e dalle prestazioni decisamente più basse, e quindi dai costi più contenuti, rispetto agli apparecchi citati poc’anzi: stiamo parlando dei nuovi device della serie J, ossia il Samsung Galaxy J1 Ace ed il Samsung Galaxy J2. Se, in un primo momento, alcune indiscrezioni prevedevano che tali modelli sarebbero stati commercializzati esclusivamente in alcuni fra i nuovi mercati più promettenti, come quello indiano, adesso pare che tali smartphone vedranno la luce anche in altri paesi già verso la fine di luglio. Ufficialmente non ci sono ancora notizie precise circa i loro costi, sebbene il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ad una cifra di poco superiore ai 100 euro. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, i nuovi Samsung Galaxy J dovrebbero rappresentare una piccola evoluzione rispetto ai precedenti modelli appartenenti alla gamma J, con alcune migliorie riguardanti il processore (più potente), la RAM e lo storage interno (più capienti), che renderanno tali dispositivi leggermente più performanti rispetto a quelli usciti in passato.