Ufficiali i Samsung Galaxy Tab S2

Avevamo discusso proprio pochi giorni fa circa l’uscita dei nuovi tablet targati Samsung della gamma S2, ossia il Galaxy Tab S2 8.0 ed il Galaxy Tab S2 9.7, che con i loro 5,6 millimetri di spessore sarebbero stati i più sottili dispositivi mai realizzati. Le più insistenti voci di corridoio prevedevano che la conferma ufficiale di tali apparecchi sarebbe arrivata oggi, lunedì 20 luglio 2015, ed in effetti così è stato: i due dispositivi sono stati annunciati poche ore fa, nel corso della notte, dal colosso coreano Samsung, che ha svelato anche alcune interessanti caratteristiche relative ai due nuovi tablet. Detto dello spessore, più esile persino di quello dell’iPad Air 2 prodotto da Apple, anche il peso dei nuovi Samsung Galaxy Tab S2 sarà piuttosto basso: la versione da 8 pollici peserà appena 265 grammi (che aumentano a 272, se si sceglie il modello con supporto 4G LTE), contro i 389 (392, se scelto il supporto 4G LTE) del modello da 9.7 pollici. Il primo sarà dotato di una batteria da 4000 mAh, il secondo ne avrà una da 5870 mAh, ed entrambi avranno incluso un lettore di impronte digitali. Ambedue gli apparecchi saranno disponibili sul mercato già a partire da agosto, ad un prezzo non ancora confermato che dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 euro (470 circa, per la versione con supporto 4G LTE incluso) per il più piccolo modello da 8 pollici, ed intorno ai 500 euro (570 circa, per la versione con supporto 4G LTE) per il modello più grande.