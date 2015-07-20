Ulteriori conferme circa il Samsung Galaxy Note 5

Non è un mistero il fatto che il Samsung Galaxy Note 5, preannunciatosi ben presto come uno fra i più performanti phablet mai realizzati, sia uno fra i prodotti più attesi dagli affezionati clienti Samsung. Anche in questa sede, durante i giorni scorsi, abbiamo ampiamente discusso circa alcune caratteristiche del dispositivo, come la RAM da 4 GB che rappresenta un record per quanto riguarda gli apparecchi telefonici realizzati dal colosso coreano, dato che i migliori modelli finora si erano fermati al massimo ad una RAM da 3 GB. Detto, inoltre, che la sua presentazione ufficiale e la sua uscita saranno anticipate ad agosto, in modo tale da spiazzare la serrata concorrenza rappresentata da Apple, continuano a circolare ulteriori notizie riguardo il Samsung Galaxy Note 5: pare, infatti, che il centro nevralgico del phablet sarà composto da un unico chip, un circuito integrato che, oltre alla RAM, comprenderà anche il processore, il modem e, si vocifera, anche lo storage interno, che non sarà così espandibile tramite schede micro SD. Pare che tale mossa sia stata decisa per problemi di spazio, in quanto il dispositivo sarà dotato anche di una batteria piuttosto ampia e durevole. Dal punto di vista estetico, il Samsung Galaxy Note 5 si presenterà come un mix tra la compattezza del precedente modello della gamma, il Note 4, e l’eleganza dei nuovissimi Samsung Galaxy 6.