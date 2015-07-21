Samsung Galaxy A8, le ultime novità

Il colosso coreano Samsung sta mostrando sul mercato telefonico un impegno sempre più costante, quasi frenetico. Fra i vari modelli in uscita, oltre agli attesissimi Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus, di cui abbiamo ampiamente discusso durante gli scorsi giorni, vi è anche un dispositivo che si assesterà in una fascia leggermente più bassa rispetto ai due citati poc’anzi, ma non per questo poco performante. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A8, nuovo modello della gamma Galaxy A, che, come abbiamo detto pochi giorni fa, possiede delle caratteristiche tecniche discrete, mentre con i suoi appena 5,9 millimetri di spessore sarà il più sottile phablet mai realizzato. Le ultime informazioni riportano che il Samsung Galaxy A8 verrà immesso su alcuni fra i maggiori mercati asiatici, come la Cina e la Corea del Sud, già a partire dal 24 luglio, ad un prezzo corrispettivo a circa 490 euro. Attualmente non vi sono notizie circa un’uscita di questo apparecchio anche sul mercato europeo; è probabile, comunque, che con l’arrivo ad agosto dei già citati Galaxy Note 5 e Galaxy S6 Edge Plus, l’uscita del Galaxy A8 anche in altri mercati oltre a quelli asiatici venga rimandata in modo da non creare una concorrenza interna in casa Samsung.