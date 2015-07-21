Telefonia e tecnologia: da passione a professione
di Redazione
21/07/2015
La tecnologia ha cambiato radicalmente le nostre vite, recitando un ruolo da protagonista in molteplici aspetti. A mutare è la percezione che ognuno di noi ha del mondo circostante, a partire dalle modalità di interazione con le persone passando per l'informazione, l'istruzione, l'acquisto di prodotti e via discorrendo. Una vera e propria rivoluzione cominciata con l'avvento di internet e culminata con la larga diffusione di smartphone e tablet, dei veri e propri computer tascabili che ci consentono di restare costantemente in contatto col mondo. Per gli intenditori la tecnologia non è solamente uno strumento utile per semplificare operazioni più complesse, bensì una passione da coltivare rimanendo sempre aggiornati sulle novità. In campo informatico le differenze tra vecchio e nuovo si giocano nell'arco di pochi mesi, ed è molto semplice restare 'indietro' se non si presta giorno per giorno la massima attenzione. In alcuni casi è possibile mettere a frutto i propri interessi e farli diventare una professione a tutti gli effetti, magari decidendo di iscriversi ad una facoltà specializzante, come ad esempio ingegneria informatica, per porre delle solide basi a livello di conoscenza. In molti abbandonano il sogno di conseguire una laurea perché già avviati nel mondo del lavoro, rimandando i propri desideri a data da destinarsi. Oggigiorno invece, proprio grazie agli strumenti tecnologici a nostra disposizione è possibile seguire un corso di laurea direttamente online, senza doversi recare presso una sede fisica e sottostare alle stringenti tempistiche accademiche. Tra le facoltà che offrono un'ampia scelta didattica c'è sicuramente Unicusano, nota come la migliore università telematica, letteralmente presa d'assalto negli ultimi anni in quanto portavoce di una nuova concezione: l'e-learning. Scegliere di frequentare un'università online significa poter organizzare il proprio tempo nel migliore dei modi, seguendo le lezioni in streaming agli orari più congeniali e avere l'opportunità di studiare direttamente dal proprio computer o tablet grazie al materiale didattico fornito interamente in formato digitale. La nuova frontiera dell'apprendimento è proprio davanti ai nostri occhi, e non a caso nell'ultimo decennio si è assistito ad un boom delle facoltà telematiche. Decine di migliaia di studenti appartenenti a tutte le fasce di età, dai più giovani alle mamme, passando per differenti categorie di lavoratori che avevano riposto nel cassetto ogni ambizione accademica, hanno scelto la via dell'apprendimento online. Sebbene inizialmente la diffidenza regnasse sovrana, ora anche i più scettici si sono convinti che le università online non sono un ripiego, una facoltà di "serie b" ma costituiscono un'opportunità importante per riprendere il discorso universitario e migliorare la posizione lavorativa investendo sulle proprie passioni.
Articolo Precedente
Samsung offre rimborso di 150 euro per acquisto del Samsung Galaxy S6
Articolo Successivo
Samsung Galaxy A8, le ultime novità
Redazione