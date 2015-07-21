Telefonia e tecnologia: da passione a professione

La tecnologia ha cambiato radicalmente le nostre vite, recitando un ruolo da protagonista in molteplici aspetti. A mutare è la percezione che ognuno di noi ha del mondo circostante, a partire dalle modalità di interazione con le persone passando per l'informazione, l'istruzione, l'acquisto di prodotti e via discorrendo. Una vera e propria rivoluzione cominciata con l'avvento di internet e culminata con la larga diffusione di smartphone e tablet, dei veri e propri computer tascabili che ci consentono di restare costantemente in contatto col mondo.

Per gli intenditori la tecnologia non è solamente uno strumento utile per semplificare operazioni più complesse, bensì una passione da coltivare rimanendo sempre aggiornati sulle novità. In campo informatico le differenze tra vecchio e nuovo si giocano nell'arco di pochi mesi, ed è molto semplice restare 'indietro' se non si presta giorno per giorno la massima attenzione. In alcuni casi è possibile mettere a frutto i propri interessi e farli diventare una professione a tutti gli effetti, magari decidendo di iscriversi ad una facoltà specializzante, come ad esempio ingegneria informatica, per porre delle solide basi a livello di conoscenza.

In molti abbandonano il sogno di conseguire una laurea perché già avviati nel mondo del lavoro, rimandando i propri desideri a data da destinarsi. Oggigiorno invece, proprio grazie agli strumenti tecnologici a nostra disposizione è possibile seguire un corso di laurea direttamente online, senza doversi recare presso una sede fisica e sottostare alle stringenti tempistiche accademiche. Tra le facoltà che offrono un'ampia scelta didattica c'è sicuramente Unicusano , nota come la migliore università telematica, letteralmente presa d'assalto negli ultimi anni in quanto portavoce di una nuova concezione: l'e-learning.

Scegliere di frequentare un'università online significa poter organizzare il proprio tempo nel migliore dei modi, seguendo le lezioni in streaming agli orari più congeniali e avere l'opportunità di studiare direttamente dal proprio computer o tablet grazie al materiale didattico fornito interamente in formato digitale. La nuova frontiera dell'apprendimento è proprio davanti ai nostri occhi, e non a caso nell'ultimo decennio si è assistito ad un boom delle facoltà telematiche.