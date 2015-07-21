Samsung offre rimborso di 150 euro per acquisto del Samsung Galaxy S6

Avevamo annunciato, nella scorsa settimana, che il colosso coreano Samsung aveva dato il via ad una speciale promozione, chiamata “Galaxy S6 – Passa ad un livello superiore”, consistente in un accredito di 200 euro per tutti i suoi clienti che, entro il 7 settembre 2015, riusciranno a soddisfare alcune particolari richieste dopo l’acquisto di un Samsung Galaxy S6 o di un Samsung Galaxy S6 Edge. Fra di esse, è fondamentale possedere uno speciale coupon che viene distribuito, in periodi di tempi estremamente limitati, presso gli stand targati Samsung presenti in diversi outlet di moda di alcuni comuni italiani. Essendo questa, tuttavia, una richiesta difficile da soddisfare, Samsung ha deciso di premiare i suoi affezionati consumatori, nel tentativo di incentivarli ulteriormente all’acquisto dei suoi nuovi prodotti, con una nuova promozione. Per poterne usufruire, è sufficiente acquistare, tra il 20 luglio 2015 ed il 9 agosto 2015, un dispositivo a scelta tra il Samsung Galaxy S6 od il Samsung Galaxy S6 Edge, facendo bene attenzione che sulla confezione sia presente il bollino “Garanzia Samsung Italia”, conservando il certificato d’acquisto. Dopodiché, entro e non oltre il 16 agosto, analogamente alla precedente promozione, bisogna effettuare l’iscrizione presso il Samsung People Club tramite l’apposito sito internet (o eseguire semplicemente il log-in, se già iscritti in precedenza), selezionare il prodotto che si è acquistato e con il quale si desidera partecipare alla promozione; dopodiché, sarà sufficiente inserire i propri dati personali, il codice seriale dell’apparecchio ed una foto comprovante l’acquisto (generalmente lo scontrino), oltre alle coordinate bancarie presso le quali si vuole ricevere il bonifico. Completate tali operazioni, entro pochi giorni Samsung erogherà un accredito di 150 euro.