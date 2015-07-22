Forse uscirà il Samsung Galaxy Young 3

Sono giornate a dir poco frenetiche quelle che sta vivendo e che sta facendo vivere ai suoi affezionati consumatori il colosso coreano di telefonia Samsung. Durante i giorni scorsi, siamo più volte tornati su alcuni attesissimi prodotti le cui uscite sono ormai imminenti: il Samsung Galaxy Note 5, ad esempio, attesissimo phablet estremamente performante, o ancora il sottilissimo Galaxy A8, per non scordare gli economici nuovi modelli della gamma J, vale a dire il Samsung Galaxy J1 Ace ed il Samsung Galaxy J2. Nelle ultime ore, continuano a circolare in modo insistente alcune voci di corridoio che vorrebbero in fase di produzione un nuovo smartphone di fascia decisamente bassa, dedicato ai più giovanissimi e meno abbienti e, probabilmente, anche ai mercati di telefonia più emergenti, come ad esempio quello indiano. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Young 3, che, se confermato, sarebbe il nuovo modello della serie Galaxy Young. Al momento non si ha alcuna informazione concreta circa tale dispositivo, anche se alcune indiscrezioni parlerebbero di uno schermo da 3,8 pollici, con una risoluzione di 480x800 pixel, a conferma quindi dell’assestamento su fascia bassa. Per ora son poco più che indiscrezioni, appunto. Per avere delle notizie più corpose sul Samsung Galaxy Young 3, bisognerà aspettare ancora qualche mese.