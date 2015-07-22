Samsung Galaxy Note 5, tra smentite e conferme

Non è un certo un mistero il fatto che uno fra i più attesi prodotti della nota azienda coreana Samsung sia il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Note 5, che molto probabilmente, al momento della sua uscita, sarà uno tra i più performanti phablet in circolazione. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di tale dispositivo, e molte sono state le voci di corridoio e le indiscrezioni circolate da più parti. Nuove informazioni sono giunte nelle ultime ore, sia per quel che concerne le caratteristiche tecniche dell’apparecchio, che per quanto riguarda la data della sua presentazione ufficiale. Contrariamente a quanto si era vociferato, infatti, pare che il Samsung Galaxy Note 5 non avrà una RAM da 4 GB (sarebbe stato il primo modello Samsung a godere di tale capacità), ma una più standard, secondo gli attuali criteri adottati dal colosso coreano, da 3 GB. Se, inoltre, si era parlato di uno storage da 32 GB non espandibile, adesso pare invece che la memoria interna potrà essere espansa fino ad un massimo di 128 GB tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. Confermati, invece, i dati relativi alle due fotocamere: quella posteriore avrà una capacità di 16 migapixel, contro i 5 offerti da quella anteriore. La data di presentazione dovrebbe essere sempre fissata al mese prossimo, tra il 12 ed il 13 agosto.