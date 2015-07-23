Caricamento...

Ultime novità sul Samsung Galaxy S6 Edge Plus

23/07/2015

Fra i dispositivi telefonici targati Samsung di gran lunga più attesi sul mercato, vi è sicuramente, come stiamo ribadendo da diversi giorni, il Samsung Galaxy Note 5, phablet estremamente performante. Samsung Galaxy S6 Edge Plus novitàIl Note 5 verrà presentato tra poche settimane, tra il 12 ed il 13 agosto, insieme ad un altro modello altrettanto atteso, e dalle caratteristiche tecnologicamente avanzate. Stiamo parlando infatti del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, una sorta di evoluzione del Samsung Galaxy S6 Edge, del quale, a pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale, stanno circolando diverse indiscrezioni circa specifiche e funzionalità. A quanto pare, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus avrà dimensioni più grandi rispetto al Galaxy S6 Edge per quel che concerne altezza e lunghezza, a differenza dello spessore che sarà simile in entrambi i dispositivi. Un display da 5,7 pollici, con risoluzione 2560x1440p, garantirà un’immagine ad altissima risoluzione, ed in tal senso, la fotocamera posteriore da 16 megapixel (quella interna è invece da 5), permetterà di scattare fotografie estremamente nitide. Dotato di una RAM da 3 GB, di un processore Exynos 7420 (o di uno Snapdragon 808, secondo altre indiscrezioni), e di uno storage interno a scelta tra 32, 64 e 128 GB, si capisce come mai il Galaxy S6 Edge Plus sarà fra i migliori modelli di gamma alta finora prodotti dal colosso coreano Samsung.

