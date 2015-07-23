Gli ultimi aggiornamenti sul Samsung Galaxy S6 Mini

Non scopriamo certo adesso che il noto colosso coreano Samsung, sul campo della telefonia mobile, è sempre in fermento ed in costante lavorazione. Più volte, in questa sede, abbiamo discusso riguardo alcuni fra i più attesi dispositivi le cui uscite sono ormai imminenti, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che si assesteranno come due fra i più performanti, ma anche più costosi, phablet in circolazione sul mercato. Un apparecchio anch’esso piuttosto atteso, meno potente rispetto ai due sopra citati ma sicuramente più alla portata delle tasche di ogni consumatore, è certamente il Samsung Galaxy S6 Mini. Finora non si sono avute molte notizie su tale telefono, né per quanto riguarda la data d’uscita (presumibilmente comunque fra diversi mesi, in modo da lasciar campo libero al Galaxy Note 5 ed al Galaxy S6 Edge Plus) né per quel che concerne il prezzo, che sarà comunque più basso rispetto agli altri modelli di top gamma. Parlando delle caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S6 Mini, anche qui per il momento non vi sono certezze, sebbene qualche indiscrezione nelle ultime settimane sia iniziata a circolare: secondo molti, infatti, l’6 Mini sarà dotato di una RAM da 2 GB, un processore Snapdragon 808 ed un display da 4,6 pollici con risoluzione di circa 1280x768p. Lo storage interno base dovrebbe essere di 16 GB, espandibili fino ad un massimo di 128 GB tramite scheda micro SD, con fotocamera posteriore da 16 megapixel ( da 5 megapixel quella anteriore) e lettore di impronte digitali integrato.