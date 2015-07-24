Samsung fa fuori il Samsung Galaxy S6 da 128 GB?

In casa Samsung è sempre tempo di rinnovamenti, indiscrezioni e nuove uscite. Sappiamo che ormai è solo questione di poche settimane, prima che due fra i modelli più attesi del colosso coreano, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, facciano il loro ingresso sul mercato. Ma se qualcuno entra, qualcun altro, per forza di cose, deve andarsene. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S6, insieme al “gemello” Samsung Galaxy S6 Edge, è stato finora disponibile in tre modelli differenti per capienza di storage, vale a dire da 32 GB, da 64 GB e da 128 GB (in Italia, in realtà, la terza versione non è mai stata disponibile). Tutto questo, perlomeno, fino a pochissimi giorni fa, quando nella versione indiana del sito ufficiale del colosso coreano, il Samsung Galaxy S6 da 128 GB è stato praticamente eliminato, ed attualmente non risulta più disponibile. Non è ancora chiaro se tale scelta sia dettata da una volontà da parte di Samsung di togliere definitivamente dal mercato un modello che evidentemente, dall’alto del suo prezzo eccessivo (il Galaxy S6 da 128 GB costa quasi 1000 dollari), non ha portato alle vendite sperate, o se tale decisione resterà circoscritta alla sola India, che resta comunque un mercato emergente. Ulteriori informazioni, sicuramente, saranno disponibili nelle prossime settimane.