Ecco il nuovo Samsung Galaxy Tab A Plus

Samsung continua ad immettere sul mercato modelli sempre più nuovi e più avanzati dei suoi dispositivi telefonici, che si tratti di smartphone, phablet o tablet. E proprio su quest’ultimo aspetto vogliamo soffermarci. Dopo aver ufficialmente annunciato, pochi giorni fa, i Samsung Galaxy Tab S2 in due versioni, una da 8 pollici ed un’altra da 9,7 pollici, pare che adesso il noto colosso coreano sia vicino a presentare un nuovo tablet, vale a dire il Samsung Galaxy Tab A Plus. Pare, infatti, che poche ore fa tale apparecchio sia stato rilasciato, praticamente in punta di piedi, nel mercato francese. E se le sue caratteristiche tecniche non stupiscono particolarmente né rappresentano, tutto sommato, una grande innovazione, tanto da piazzare il modello su una fascia media, sorprende invece la presenza della S-Pen, che finora era stata prerogativa esclusiva di dispositivi di fascia alta come i Samsung Galaxy della gamma Note. Facendo un breve sunto sulle caratteristiche tecniche, il Samsung Galaxy Tab A Plus è dotato di un processore Ziilabs ZMS-08 da 1,2 GHZ, una RAM da 2 GB ed un display LCD da 9,7 pollici con risoluzione 1024x768 pixel. Lo storage interno parte da una base di 16 GB, ampliabili tramite scheda micro SD, mentre la fotocamera posteriore è da 5 megapixel, contro gli appena 2 megapixel di quella anteriore. Una durevole batteria da 6000 mAh completa il pacchetto di un tablet che, ripetiamo, non possiede grandi ambizioni, ma che tuttavia viene impreziosito dalla presenza della S-Pen. Il prezzo, al momento, parte da circa 339 euro.