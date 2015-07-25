Samsung Galaxy Note 5: 3 o 4 GB di RAM?

Abbiamo dato ampio risalto, nelle ultime settimane, ad uno tra gli apparecchi telefonici più attesi dagli affezionati clienti Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5, ultimo modello della gamma Galaxy Note. Numerose sono state le indiscrezioni e le voci di corridoio che si sono rincorse in questi giorni, circa specifiche e caratteristiche tecniche di tale dispositivo. In tal senso, sappiamo già, ad esempio, che contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, il Galaxy Note 5 verrà presentato già verso metà agosto insieme al Samsung Galaxy S6 Edge Plus, altro phablet particolarmente atteso. L’ultima indiscrezione, adesso, riguarda la RAM: se, qualche giorno fa, pareva che il Samsung Galaxy Note 5 dovesse essere dotato di una RAM da 3 GB, contrariamente quindi alla prima voce che diceva che il Note 5 avrebbe raggiunto il record di 4 GB, poche ore fa si è invece tornati a quanto sostenevano i primi rumors. Qual è la verità, dunque? Per avere certezze, bisognerà per forza di cose attendere il 12 o il 13 agosto, ossia quando il Samsung Galaxy Note 5 verrà presentato ufficialmente dal colosso coreano. Non è però escluso, a questo punto, che tale modello possa uscire addirittura in due versioni differenti, una da 3 GB ed un’altra da 4 GB.