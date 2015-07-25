Samsung Galaxy Tab S2, iniziano i preordini

Come abbiamo detto pochi giorni fa, il colosso coreano Samsung continua ad essere attivissimo sul mercato della telefonia mobile, tanto che numerosi smartphone e phablet sono ormai prossimi a fare il loro esordio. Un occhio di riguardo, però, va fatto anche per quanto riguarda i tablet, un settore nel quale Samsung cerca di aggiungere sempre più novità ed innovazioni. È il caso dei nuovi modelli della gamma Tab S2, ossia il Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ed il Samsung Galaxy Tab S2 9.7, che si assesteranno su una fascia medio-alta, e che con uno spessore di appena 5,6 millimetri saranno i più sottili tablet mai realizzati. Già detto per quel che concerne le caratteristiche tecniche e le funzionalità di tali dispositivi, le ultime novità riguardano la loro uscita: se, infatti, in un primo momento sembrava che i nuovi Samsung Galaxy Tab S2 sarebbero stati disponibili sul mercato già a partire da agosto, adesso pare che potranno essere “fisicamente” nelle mani dei clienti solamente a partire dai primi giorni di settembre. Sul mercato olandese, infatti, i preordini per i nuovi Galaxy Tab S2 sono già iniziati, ma è stato specificato anche che le spedizioni inizieranno solamente a partire dal 3 settembre. Nei prossimi giorni scopriremo se tali direttive verranno estese anche agli altri mercati europei, tra cui quello italiano.