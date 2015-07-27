Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus avrà 4 GB di RAM?

Nel corso delle ultime settimane sono circolate voci di corridoio sempre più insistenti circa l’uscita dei due nuovi dispositivi di top gamma realizzati dal colosso coreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Quest’ultimo modello, in particolare, secondo la volontà della nota azienda telefonica, dovrebbe rappresentare una sorta di evoluzione degli attuali Samsung Galaxy S6, le cui vendite finora non sono state molto esaltanti. Molto è stato detto riguardo al Galaxy Note 5, phablet estremamente atteso dagli affezionati consumatori Samsung, e le ultime indiscrezioni affermano che tale apparecchio sarà dotato di una RAM da 4 GB. La cosa interessante, in questo momento, è che nelle ultime ore siano circolati dei rumors che riportano che anche il Samsung Galaxy S6 Edge Plus sarà dotato di una RAM della medesima capacità, avvicinandosi quindi al Galaxy Note 5 in quanto a prestazioni e potenza. Un’altra voce di corridoio, invece, sostiene che il Samsung Galaxy S6 Edge Plus avrà una batteria da 3000 mAh, decisamente pochi se si pensa che uno dei maggiori punti deboli della serie S6 risieda proprio nella scarsa durata delle batterie. Per il momento, comunque, restano semplicemente dei rumors. Maggiori dettagli verranno svelati sicuramente ad agosto, mese in cui i due apparecchi saranno ufficialmente presentati.