Ultime novità sul Samsung Galaxy S6 Mini

Abbiamo parlato, alcuni giorni fa, di un nuovissimo modello della gamma S6 che ben presto il noto colosso coreano Samsung potrebbe introdurre sul mercato. Oltre al tanto chiacchierato phablet Samsung Galaxy S6 Edge Plus, infatti, la cui uscita è ormai imminente (questione di poche settimane), un dispositivo meno performante ma di gran lunga più economico come il Samsung Galaxy S6 Mini, sarebbe ormai vicino a fare il suo esordio. Sono state, infatti, mostrate alcune immagini del Samsung Galaxy S6 Mini che, se confermate, svelerebbero un’estetica simile a quella dei modelli della serie S6 attualmente in commercio, seppur in dimensioni decisamente più contenute e con specifiche incapaci di garantire le stesse prestazioni. Già detto per quelle che, al momento, secondo le indiscrezioni e le voci di corridoio che si sono avute finora, sarebbero le caratteristiche tecniche di tale dispositivo, non si sa ancora nulla riguardo l’uscita o l’eventuale prezzo, sebbene per quest’ultimo si ipotizzi una cifra vicina ai 300 euro. Per quanto riguarda la sua presentazione ufficiale, come già avevamo anticipato pochi giorni fa, difficilmente avverrà già ad agosto, dato che Samsung per quel mese sarà impegnata a pubblicizzare i suoi due phablet di top gamma, ossia il Galaxy Note 5 ed il già citato Galaxy S6 Edge Plus. Più probabile, invece, un’uscita intorno al periodo natalizio.