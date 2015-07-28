Samsung Galaxy J5 presto in Europa

Si è parlato, alcuni giorni fa, circa l’uscita dei nuovi modelli della serie J prodotti dal colosso coreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy J1 Ace ed il Samsung Galaxy J2, due dispositivi piuttosto economici che si attesteranno su una fascia bassa. Un altro prodotto della serie J, il cui esordio sul mercato sudcoreano è avvenuto appena una settimana fa, potrebbe sbarcare ben presto anche in Europa: stiamo parlando del Samsung Galaxy J5, apparecchio di fascia medio-bassa, introdotto su un sito di telefonia tedesco al prezzo di 239 euro, e con tanto di manuale in lingua tedesca, olandese ed inglese. Dotato di un display da 5 pollici con risoluzione in HD, con un processore Snapdragon 410, una RAM da 1,5 GB ed uno storage base da 16 GB espandibili tramite scheda micro SD, oltre che di una fotocamera posteriore da 13 megapixel (da 5, invece, quella anteriore), gli indizi che potrebbero portare ben presto ad uno sbarco del Samsung Galaxy J5 nel vecchio continente ci son tutti, sebbene ancora non vi siano delle certezze in merito. Secondo alcuni rumors e voci di corridoio, inoltre, il Galaxy J5, qualora dovesse arrivare sul mercato europeo, potrebbe essere affiancato dal suo “gemello”, il Samsung Galaxy J7, le cui prestazioni sono leggermente superiori.