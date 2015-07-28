Ufficiale il Samsung Galaxy Folder

Con una mossa forse un po’ a sorpresa, il noto colosso coreano Samsung, sempre attivissimo sul mercato della telefonia mobile, ha presentato ufficialmente, poche ore fa, il suo ultimo smartphone a conchiglia. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Folder, dispositivo che, date le sue specifiche, si assesterà su una fascia piuttosto bassa. Per quel che concerne le sue caratteristiche tecniche, infatti, il Samsung Galaxy Folder sarà dotato di un display di appena 3,8 pollici, affiancato da una batteria di soli 1800 mAh, comunque più che sufficienti per supportare uno schermo dalle dimensioni così ridotte. La RAM ammonterà ad 1,5 GB, con uno storage interno da 8 GB che dovrebbe comunque essere espandibile tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. La fotocamera posteriore consterà di 8 megapixel, contro i 2 di quella anteriore, mentre il processore sarà un discreto quad-core da 1,2 GHz. Difficilmente un dispositivo dalle capacità così lontane rispetto a quelle dei modelli attualmente top gamma vedrà la luce al di fuori dei confini della Corea del Sud, ove dovrebbe uscire ad agosto per un prezzo vicino ai 250 euro. Anche perché, nei quotati mercati europei ed americani, per quel mese l’attesa sarà frenetica per l’uscita di due apparecchi ben più performanti, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus.