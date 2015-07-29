Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Ecco il Samsung Galaxy Unpacked 2015

Redazione Avatar

di Redazione

29/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Più volte, nel corso delle ultime settimane, si è discusso circa l’uscita dei due nuovi modelli di top gamma prodotti dal noto colosso coreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Quelle che, almeno per il momento, dovrebbero essere le schede tecniche ufficiali di tali dispositivi, confermano che i due phablet saranno, al giorno della loro uscita, due fra gli apparecchi mobili più performanti e più innovativi presenti sul mercato. Samsung Galaxy Unpacked 2015Molto si è parlato anche di un ipotetico giorno di presentazione, che secondo le prime voci di corridoio sarebbe oscillato tra il 12 ed il 13 agosto, e adesso finalmente abbiamo la conferma: Samsung, infatti, ha reso ufficiale un evento, chiamato Samsung Galaxy Unpacked 2015, che si terrà il 13 agosto 2015, a New York, alle 17:00 italiane. Il Samsung Galaxy Unpacked 2015 potrà essere seguito in diretta anche su YouTube, tramite il canale ufficiale di Samsung dedicato alla telefonia mobile, ed è presumibile, sebbene al momento non vi siano ancora delle certezze in merito, che i due eventi più attesi riguardino proprio la presentazione del Samsung Galaxy Note 5 e del Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Si tratta, a onor del vero, del secondo evento del genere che Samsung tiene nel 2015: il primo Unpacked di quest’anno fu infatti svolto a marzo, nel corso del quale vennero presentati il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S6 Edge Plus, nuove conferme

Articolo Successivo

Ufficiale il Samsung Galaxy Folder

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

27/04/2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

25/04/2020

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

23/04/2020