Ecco il Samsung Galaxy Unpacked 2015
29/07/2015
Più volte, nel corso delle ultime settimane, si è discusso circa l’uscita dei due nuovi modelli di top gamma prodotti dal noto colosso coreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Quelle che, almeno per il momento, dovrebbero essere le schede tecniche ufficiali di tali dispositivi, confermano che i due phablet saranno, al giorno della loro uscita, due fra gli apparecchi mobili più performanti e più innovativi presenti sul mercato. Molto si è parlato anche di un ipotetico giorno di presentazione, che secondo le prime voci di corridoio sarebbe oscillato tra il 12 ed il 13 agosto, e adesso finalmente abbiamo la conferma: Samsung, infatti, ha reso ufficiale un evento, chiamato Samsung Galaxy Unpacked 2015, che si terrà il 13 agosto 2015, a New York, alle 17:00 italiane. Il Samsung Galaxy Unpacked 2015 potrà essere seguito in diretta anche su YouTube, tramite il canale ufficiale di Samsung dedicato alla telefonia mobile, ed è presumibile, sebbene al momento non vi siano ancora delle certezze in merito, che i due eventi più attesi riguardino proprio la presentazione del Samsung Galaxy Note 5 e del Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Si tratta, a onor del vero, del secondo evento del genere che Samsung tiene nel 2015: il primo Unpacked di quest’anno fu infatti svolto a marzo, nel corso del quale vennero presentati il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge.
