Samsung Galaxy S6 Edge Plus, nuove conferme

29/07/2015

Da diverse settimane, ormai, stiamo riportando notizie e voci di corridoio sempre più interessanti circa l’uscita dei due nuovi modelli telefonici di top gamma del noto colosso coreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che verranno presentati, con ogni probabilità, presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2015, che si terrà il 13 agosto 2015 a New York. Questione di pochi giorni, insomma, affinché le numerose indiscrezioni rincorsesi in questi giorni trovino finalmente un’ufficialità, ma nel frattempo continuano a circolare degli importanti rumors che, al momento, confermerebbero quanto è stato predetto nelle ultime due settimane. Samsung Galaxy S6 novitàÈ, infatti, ormai quasi certo che il Samsung Galaxy S6 Edge Plus sarà dotato di una RAM da 4 GB, contrariamente a quanto si vociferava in un primo momento. Se, inoltre, inizialmente esistevano dubbi riguardo il processore, in quanto si pensava che il Galaxy S6 Edge Plus avrebbe montato uno Snapdragon 808, adesso in molti sostengono che, compatibilmente con il modello S6 Edge, il processore sarà il circuito integrato Exynos 7420. Il sistema operativo del phablet sarà, inoltre, l’avanzato Android 5.1.1 Lollipop, a confermare ulteriormente che il dispositivo sarà estremamente performante. Non vi sono ancora notizie riguardo il prezzo di tale gioiello, ma la nostra curiosità verrà soddisfatta tra solo un paio di settimane.

