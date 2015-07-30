Calo di prezzo in vista per Samsung Galaxy S6?

Da alcune settimane ormai stiamo riportando le più importanti notizie e voci di corridoio che si stanno rincorrendo circa l’uscita dei due nuovi modelli telefonici di top gamma prodotti dall’azienda coreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ieri, in tal senso, abbiamo avuto la conferma (o, comunque, il forte sentore che si respira è questo) che, tali dispositivi, verranno presentati, il prossimo 13 agosto, a New York, presso un evento appositamente dedicato, il Samsung Galaxy Unpacked 2015. Considerando che ben presto, ai due nuovi apparecchi del colosso coreano, verranno affiancati anche gli ultimi prodotti dei più forti concorrenti, vale a dire l’attesissimo iPhone 6s insieme al “gemello” iPhone 6s Plus, non è difficile immaginare che il mercato verrà saturato, lasciando quindi uno spazio minore agli smartphone già presenti sul mercato. E, dal momento in cui il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge non hanno avuto, finora, il successo economico sperato da Samsung, pare che ai piani alti del noto colosso sudcoreano stiano pensando, da qui ai prossimi mesi, di apportare un taglio sensibile ai prezzi dei suoi attuali dispositivi di top gamma. Al momento non siamo in grado di fornire dettagli più precisi riguardo la data specifica in cui tale strategia verrà attuata, né possiamo stabilire in quanto consisterà l’abbassamento del prezzo dei due Samsung Galaxy S6, ma è molto probabile che ulteriori informazioni si avranno già al Samsung Galaxy Unpacked 2015, che si terrà fra sole due settimane.