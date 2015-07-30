Le ultime sul Samsung Galaxy Note 5

Che il Samsung Galaxy Note 5 sia uno fra gli apparecchi telefonici più attesi sul mercato non è certo un mistero. Abbiamo fornito più volte, nel corso delle ultime settimane, tutti i rumors e le indiscrezioni che, in questi caldi mesi estivi, hanno accompagnato l’esordio di tale dispositivo, che molto probabilmente sarà, al momento della sua uscita, il phablet più performante presente sul mercato. Di ieri è, ad esempio, la notizia secondo la quale tale apparecchio verrà presentato ufficialmente, insieme al Samsung Galaxy S6 Edge Plus, presso un evento appositamente dedicato, vale a dire il Samsung Galaxy Unpacked 2015, che si terrà a New York il 13 agosto 2015 alle 17:00 italiane. Poche ore fa è stato svelato un ulteriore render raffigurante il Samsung Galaxy Note 5, che, se confermato, darà un’ulteriore riprova circa il suo design estremamente elegante e raffinato pur nel suo stile semplice e minimalista, con due colori a scelta tra il nero ed il bianco. Una sorta di mix accattivante tra l’estetica dei precedenti modelli della serie Note e gli attuali gioiellini di top gamma prodotti dal colosso coreano, vale a dire il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Permangono ancora dei dubbi, rimasti irrisolti dando per buoni i render pubblicati, circa l’alloggiamento della S Pen, ma tali perplessità verranno sciolte, nella migliore delle ipotesi, tra appena due settimane.