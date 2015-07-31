Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ecco il prezzo

Da giorni ormai si sta discutendo sempre più spesso circa l’uscita dei due nuovi modelli di top gamma prodotti dal colosso sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. Con l’inesorabile avvicinarsi alla presentazione ufficiale di tali dispositivi, anche le voci che li riguardano si fanno sempre più insistenti ogni giorno che passa. Come abbiamo scritto di recente, è stato ufficializzato un evento, il Samsung Galaxy Unpacked 2015, che si terrà a New York il 13 agosto 2015, alle ore 17:00 italiane, presso il quale, con ogni probabilità, verranno svelati al mondo i due nuovi phablet. L’ultima indiscrezione riguarda uno di loro in particolare, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, e più precisamente il suo prezzo: pur non essendoci ancora delle conferme ufficiali, vari rumors sulla rete parlano di una cifra che, quantomeno per quel che concerne il modello da 32 GB, dovrebbe aggirarsi intorno ai 799 euro. Un prezzo che, considerando che i due modelli attualmente di top gamma dell’azienda coreana, vale a dire il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge, al momento della loro uscita, avevano un costo che si aggirava sugli 850 euro (e, come abbiamo svelato ieri, pare che per tali dispositivi Samsung attuerà ben presto un sensibile calo del prezzo), sembra un po’ più vicino e più abbordabile per i consumatori, pur restando probabilmente ancora un po’ alto.