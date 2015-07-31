Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy J2

In un mercato della telefonia particolarmente prospero come quello di oggi, per quel che concerne l’azienda sudcoreana Samsung, sappiamo bene che i modelli più attesi sono senz’altro i nuovissimi phablet Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus, le cui prestazioni dovrebbero renderli tra i dispositivi migliori in circolazione, e che, come abbiamo appreso di recente, quasi sicuramente verranno presentati presso il Samsung Galaxy Unpacked 2015. Pur essendo, tuttavia, gli apparecchi già citati quelli su cui posano le maggiori aspettative dei consumatori, un altro modello, di gran lunga meno performante ma certamente più economico, si trova ormai vicino a fare il proprio esordio sul mercato: stiamo parlando del Samsung Galaxy J2, di cui avevamo fornito alcune indiscrezioni qualche settimana fa. Le ultime notizie, al momento non ancora confermate, parlano della scheda tecnica del Samsung Galaxy J2. Per ora si vocifera di una RAM da 1 GB, con uno storage interno da 8 GB, il tutto supportato da un Exynos 3475 quad core Cortex A7 da 1,3 GHz. La fotocamera posteriore pare essere da 5 megapixel, contro i 2 megapixel di quella anteriore, mentre permangono parecchi dubbi e perplessità riguardo il display, la cui risoluzione, stando alle ultime voci, sarò forse un po’ scarsa. Poche certezze al momento riguardo l’uscita del Samsung Galaxy J2, sebbene le specifiche tutt’altro che incoraggianti lascino presagire ad una diffusione solamente nei mercati più emergenti, come quello indiano.