Ecco il Samsung Galaxy S5 Neo

In casa Samsung sono giornate di attesa spasmodica: mancano meno di due settimane, ormai, alla presentazione ufficiale dei due nuovi modelli di top gamma del noto colosso sudcoreano, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galax S6 Edge Plus, che stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni verranno svelati presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2015. Un altro dispositivo però, di cui ultimamente si è parlato poco, pare stia per fare silenziosamente il suo ingresso sul mercato: stiamo infatti parlando dell’ultimo apparecchio della serie S5, ossia il Samsung Galaxy S5 Neo, di cui avevamo già fornito indiscrezioni alcune settimane fa, che dovrebbe assestarsi su una fascia medio-alta. Nella giornata di ieri, infatti, in un modo praticamente del tutto improvviso, tale smartphone è apparso su un noto sito di telefonia olandese, al prezzo di 429 euro. Presentatosi dal punto di vista estetico come una sorta di mix tra il Samsung Galaxy S3 Neo ed il Samsung Galaxy S5, a quanto pare il Samsung Galaxy S5 Neo sarà dotato di una RAM da 2 GB, accompagnata da uno storage interno da 16 GB. Come molti altri modelli attualmente in voga, la fotocamera posteriore sarà da 16 megapixel, contro i 5 megapixel di quella anteriore, mentre il display dovrebbe essere da 5,1 pollici con risoluzione in full HD. Il tutto, supportato da un processore Exynos 7580 octa-core, con sistema operativo Android 5.1.1 Lollipop.