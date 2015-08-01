Arrivano le immagini ufficiali del Samsung Galaxy Note 5

Nel corso delle ultime settimane si sono rincorse numerose voci di corridoio circa l’uscita dei due nuovi modelli di top gamma del colosso coreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Abbiamo riportato numerose notizie non soltanto riguardo le loro specifiche tecniche, la loro data d’uscita ed il loro prezzo, ma anche per quel che concerne il loro design. Come ben sappiamo, mancano ormai poco meno di due settimane affinché tali dispositivi, attesissimi dagli affezionati clienti Samsung, vengano finalmente presentati ed introdotti sul mercato: accadrà il 13 agosto, a New York, alle 17:00 italiane, presso un evento appositamente dedicato, il Samsung Galaxy Unpacked 2015. Alcune ore fa hanno iniziato a circolare le immagini ufficiali di tali apparecchi, con un occhio di riguardo nei confronti del Samsung Galaxy Note 5, sul quale persistono ancora alcuni dubbi riguardanti il meccanismo di espulsione dell’S Pen. L’estetica si rivela essere, per entrambi i phablet, estremamente elegante e raffinata, a conferma dei rumors che sono circolate negli ultimi giorni. Un’ulteriore indiscrezione, infine, pare confermare una caratteristica che verrà molto probabilmente poco apprezzata dai clienti: lo storage interno, infatti, a quanto sembra non potrà essere espanso tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. Ulteriori notizie, ad ogni modo, verranno fornite durante i prossimi giorni.