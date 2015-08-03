Nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 3 Neo

Sono giornate frenetiche quelle che, poco a poco, ci stanno avvicinando al 13 agosto 2015, data in cui i due più attesi dispositivi telefonici prodotti dal colosso sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, verranno ufficialmente presentati al mondo intero. Tuttavia, pur concentrando le proprie attenzioni soprattutto sui due apparecchi citati poc’anzi, Samsung non sta abbandonando i suoi fan di vecchia data, sfornando altri smartphone di fascia meno alta o aggiornamenti di altri telefonini rilasciati in passato. È il caso del Samsung Galaxy Note 3 Neo, modello della serie Note, riguardo al quale le notizie ultimamente latitavano da un po’. Adesso pare invece che un nuovo aggiornamento, relativo al sistema operativo, stia per arrivare per tale dispositivo: se, inizialmente, infatti, il Samsung Galaxy Note 3 Neo montava un sistema operativo Jelly Bean 4.3, aggiornato in seguito al KitKat 4.4, sembra che ora finalmente l’apparecchio passerà ad uno più recente. Al momento non è ancora stato chiarito quali saranno le tempistiche che porteranno il Samsung Galaxy Note 3 Neo al tanto atteso aggiornamento, né se l’apparecchio verrà aggiornato al sistema operativo Lollipop 5.0 o al più avanzato Lollipop 5.1, sebbene secondo l’opinione generale sia più probabile il primo. Resta comunque una buona notizia per tutti i possessori di questo smartphone.