Indiscrezioni sul Samsung Galaxy S7

Nel corso delle ultime settimane, come ben sappiamo, l’evento più atteso da parte dei più affezionati clienti Samsung riguarda senza ombra di dubbio il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Unpacked 2015, nel corso del quale, con ogni probabilità, il noto colosso sudcoreano presenterà ufficialmente al mondo intero i suoi due nuovi apparecchi di top gamma, vale a dire i phablet Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Tra novità e voci di corridoio riguardanti i due dispositivi citati poc’anzi, ultimamente si stanno facendo strada anche alcuni rumors interessanti circa uno smartphone che, a onor del vero, dovrebbe essere ancora solamente in fase di progettazione: stiamo parlando del Samsung Galaxy S7, che presumibilmente condenserà tutte le migliori tecnologie che, nel campo della telefonia mobile, verranno proposte da qui ai prossimi mesi. Tempo fa si era vociferato che il Samsung Galaxy S7 potesse essere presentato dall’azienda coreana con largo anticipo rispetto ai tempi previsti, ossia verso la fine del 2015, indiscrezione questa che tuttavia non trova ancora conferme ufficiali, e che al momento appare fortemente improbabile. Da qualche giorno si parla invece di alcune caratteristiche tecniche che potrebbe implementare tale apparecchio: sembra che il Samsung Galaxy S7 potrebbe infatti montare un processore avanzatissimo come il Qualcomm Kyro, mentre secondo altri il cuore pulsante sarà il Qualcom Snapdragon 820, il tutto supportato da una RAM da 4 GB. Ma non è finita qui: la fotocamera posteriore, probabilmente da 16 megapixel (ma non è da escludere che possa essere superiore), potrebbe essere realizzata con una tecnologia moderna, più piccola e più potente, dando quindi la possibilità di realizzare uno smartphone di uno spessore più sottile ed al contempo in grado di scattare fotografie di altissima risoluzione.