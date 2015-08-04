Annunciato il Samsung Galaxy S4 Mini Plus

L’azienda coreana Samsung, sul campo della telefonia mobile, continua la sua attività frenetica: non sono ancora usciti i nuovissimi Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus, phablet di top gamma che verranno presentati in modo ufficiale il 13 agosto 2015 presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2015, che già si parla del Samsung Galaxy S7, ancora solo in fase di lavorazione, mentre alcuni apparecchi minori subiscono aggiornamenti e modifiche. Poche ore fa, pare sia stata annunciata l’uscita in Europa di un ulteriore modello della vecchia serie S4, vale a dire il Samsung Galaxy S4 Mini Plus, noto anche come Samsung Galaxy S4 Mini Value Edition, una sorta di evoluzione del normale Samsung Galaxy S4 Mini. Lo smartphone sarà dotato di un processore Snapdragon 410 quad-core, ad oggi l’unica vera novità che lo contraddistingue rispetto al modello precedente di questa serie. Le altre caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S4 Mini Plus parlano di un display da 4,3 pollici con risoluzione 540x960 pixel, con RAM da 1,5 GB e fotocamera posteriore da ben 8 megapixel, il tutto gestito da un sistema operativo Android 4.4 KitKat. La batteria, da 1900 mAh, pur non essendo potentissima sarà in grado di garantire una discreta durata. Il prezzo, a quanto pare, si aggirerà intorno ai 239 euro. Un telefono cellulare con un costo forse eccessivo e dalla scheda tecnica poco esaltante, che si assesta su una fascia di mercato medio-bassa gettando qualche dubbio sulla sua uscita Europea, considerando che il Vecchio Continente è già saturo di apparecchi telefonici targati Samsung.