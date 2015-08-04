Scendono sensibilmente i prezzi dei Samsung Galaxy S6

Come abbiamo preannunciato alcuni giorni fa, date le vendite al momento non troppo entusiasmanti, e con l’imminente uscita dei nuovissimi phablet Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che verranno presentati ufficialmente il 13 agosto 2015 a New York presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2015, il noto colosso sudcoreano Samsung ha deciso di dare un taglio netto e definitivo ai prezzi dei suoi attuali modelli di top gamma. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge, apparecchi telefonici usciti durante lo scorso marzo: l’azienda sudcoreana sta infatti cercando di renderli più appetibili senza al contempo farli entrare in contrasto con il costo del Galaxy S6 Edge Plus, che dovrebbe aggirarsi, stando alle ultime indiscrezioni, intorno agli 800 euro; in tal senso, sarebbe assurdo se un modello migliore e più recente della serie S6 avesse un prezzo simile se non addirittura più basso rispetto alle precedenti versioni. Tramite la versione olandese del proprio sito, Samsung ha praticamente reso ufficiale che la versione da 32 GB del Samsung Galaxy S6 scenderà ad un prezzo di 599 euro (contro i 739 euro del momento di lancio), mentre l’S6 Edge, sempre in versione da 32 GB, verrà abbassato al costo di 699 euro (contro gli 889 euro del prezzo di listino). Non ci sono ancora notizie precise circa la data in cui questi tagli entreranno in atto, sebbene alcuni ipotizzino a partire da settembre. Nel corso degli ultimi mesi, tali dispositivi avevano già subito dei cali di prezzo, in un tentativo risultato però vano di invogliare gli utenti all’acquisto. Chissà che invece, adesso, con questo sensibile calo, non si registri anche un aumento delle vendite.