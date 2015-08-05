Samsung Galaxy Note 5 non avrà slot micro SD

Manca ormai poco più di una settimana al tanto atteso evento Samsung Galaxy Unpacked 2015, nel corso del quale, con ogni probabilità, l’azienda sudcoreana Samsung presenterà in via ufficiale i suoi due nuovi dispositivi di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Nelle scorse settimane abbiamo discusso ampiamente di tali phablet, riportando le notizie ufficiali, i rumors e le voci di corridoio che si sono rincorse in maniera quasi frenetica. Alcune ore fa sono iniziate a circolare alcune foto del Samsung Galaxy Note 5, ripreso da varie angolazioni, e stando a queste immagini risaltano subito all’occhio alcune caratteristiche, che confermerebbero le indiscrezioni degli ultimi giorni: a quanto sembra, infatti, il nuovo apparecchio della serie Note non avrà uno slot per poter inserire le schede micro SD, e di conseguenza non avrà una memoria espandibile. Inoltre, pare che la batteria, la cui capacità sarà presumibilmente da 1000 mAh, non sarà removibile, scelta anche questa atta ad un discorso di estetica e che di sicuro comporta dei vantaggi economici per Samsung, ma che fa destare alcune perplessità da parte degli utenti. Le foto scattate per il momento non sciolgono tutti i dubbi legati al meccanismo di estrazione della S-Pen, ma l’impressione al momento è che tale meccanismo sia a molla, e quindi non più manuale come i precedenti dispositivi della serie Note.