Arriva il Samsung Galaxy Note 18.4?

Mossa a sorpresa da parte di Samsung: pur essendo, infatti, la nota azienda sudcoreana, impegnatissima in questi giorni nel promuovere il suo evento estivo esclusivo, il Samsung Galaxy Unpacked 2015, nel corso del quale verranno presentati in via ufficiale al mondo intero i due nuovi dispositivi telefonici di top gamma, pare che Samsung stia lavorando, e già da diverso tempo, anche al lancio di un tablet di grandezza piuttosto elevata. Stiamo infatti parlando del cosiddetto Samsung Galaxy Note 18.4 (nome in realtà ancora non definitivo, in quanto potrebbe anche far parte della serie Tab), che alcune ore fa è stato avvistato su un noto sito indiano. Come si può facilmente intuire dal nome, il Samsung Galaxy Note 18.4 avrà uno schermo da 18.4 pollici, dalle dimensioni quindi piuttosto notevoli, di gran lunga superiori agli attuali tablet finora prodotti dal colosso sudcoreano. Probabile che tale apparecchio sia destinato ad un tipo di utenza più professionale, qualora queste novità dovessero trovare una conferma ufficiale. Al momento, sfortunatamente, non si hanno ulteriori indiscrezioni né sulle altre specifiche tecniche, né su una eventuale data di uscita, né tantomeno sul prezzo, ma è fortemente probabile che nuove voci di corridoio circa questo apparecchio prendano a circolare nel corso dei prossimi giorni.