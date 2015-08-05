Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Arriva il Samsung Galaxy Note 18.4?

Redazione Avatar

di Redazione

05/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Mossa a sorpresa da parte di Samsung: pur essendo, infatti, la nota azienda sudcoreana, impegnatissima in questi giorni nel promuovere il suo evento estivo esclusivo, il Samsung Galaxy Unpacked 2015, nel corso del quale verranno presentati in via ufficiale al mondo intero i due nuovi dispositivi telefonici di top gamma, pare che Samsung stia lavorando, e già da diverso tempo, anche al lancio di un tablet di grandezza piuttosto elevata. Samsung Galaxy Note 18.4 novitàStiamo infatti parlando del cosiddetto Samsung Galaxy Note 18.4 (nome in realtà ancora non definitivo, in quanto potrebbe anche far parte della serie Tab), che alcune ore fa è stato avvistato su un noto sito indiano. Come si può facilmente intuire dal nome, il Samsung Galaxy Note 18.4 avrà uno schermo da 18.4 pollici, dalle dimensioni quindi piuttosto notevoli, di gran lunga superiori agli attuali tablet finora prodotti dal colosso sudcoreano. Probabile che tale apparecchio sia destinato ad un tipo di utenza più professionale, qualora queste novità dovessero trovare una conferma ufficiale. Al momento, sfortunatamente, non si hanno ulteriori indiscrezioni né sulle altre specifiche tecniche, né su una eventuale data di uscita, né tantomeno sul prezzo, ma è fortemente probabile che nuove voci di corridoio circa questo apparecchio prendano a circolare nel corso dei prossimi giorni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S6 Mini in arrivo?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Note 5 non avrà slot micro SD

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

01/05/2020

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

28/04/2020

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

24/04/2020