Samsung Galaxy S6 Mini in arrivo?

Alcuni giorni fa
abbiamo riportato alcune voci di corridoio riguardanti uno smartphone di fascia media, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Mini, una revisione più economica e meno performante degli attuali dispositivi telefonici targati Samsung di top gamma.
Se, in un primo momento, pareva improbabile un’uscita imminente di tale apparecchio, dato che nell’immediato futuro il noto colosso sudcoreano sarà impegnato a pubblicizzare i suoi due nuovi phablet di fascia alta, il Samsung Galaxy Note 5
ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus
, nelle ultime ore sono invece trapelate alcune indiscrezioni che vorrebbero il Samsung Galaxy S6 Mini in uscita già ad agosto
, in concomitanza con i due modelli sopra citati.
Anche se ancora non vi sono conferme ufficiali in merito, esistono discrete possibilità che l’S6 Mini venga dunque presentato presso l’atteso evento Samsung Galaxy Unpacked 2015
, che si terrà a New York il 13 agosto, alle 17:00 italiane.
Per quel che concerne le caratteristiche tecniche di questo smartphone, vi sono solo ipotesi e congetture, ma per il momento si parla di specifiche più che discrete, come un processore Snapdragon 808
e di una RAM da 2 GB
, che garantirebbero delle buone prestazioni. Pur avendo dimensioni ridotte, il display dovrebbe essere di 4,7 pollici, con una fotocamera posteriore da 15 o 16 megapixel, in grado quindi di scattare fotografie di alta qualità.