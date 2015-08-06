Tre nuovi telefoni al Samsung Galaxy Unpacked 2015!

Da alcuni giorni stiamo dando ampio risalto al grande evento organizzato dall’azienda coreana Samsung, che si terrà a New York il 13 agosto 2015, alle 17:00 italiane. Si tratta del Samsung Galaxy Unpacked 2015, presso il quale, come ormai sappiamo bene, il grande colosso sudcoreano presenterà al mondo intero i suoi due nuovi modelli di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore evoluzione dei già disponibili dispositivi della serie S6, e del phablet Samsung Galaxy Note 5. Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato alcune indiscrezioni che, quasi a sorpresa, vorrebbero come imminente l’uscita di un altro dispositivo dalle alte prestazioni, un tablet da 18.4 pollici, che sarebbe probabilmente dedicato ad una utenza decisamente professionale. Ebbene, proprio pochi minuti fa ha iniziato a circolare una nuova immagine promozionale sul Samsung Galaxy Unpacked 2015, nella quale è possibile intravedere una serie di slogan che dicono “We were the first to make them BIG, now we’re the making BIG even BETTER. Are you ready to Live BIG?”, focalizzandosi, quindi, proprio sulle notevoli dimensioni dei dispositivi pubblicizzati. Ma non è finita qui: al centro dell’immagine, in penombra uno sopra l’altro, è possibile notare tre sagome di altrettanti apparecchi, uno dei quali, dotato di S-Pen, dovrebbe confermare la presenza del Samsung Galaxy Note 5. Se, quello più piccolo, verosimilmente è il probabile Samsung Galaxy S6 Edge Plus, restano delle incertezze sull’ultimo dispositivo raffigurato, peraltro il più grande di tutti: che sia proprio il tanto chiacchierato tablet da 18.4 pollici la terza grande novità che verrà presentata al Samsung Galaxy Unpacked 2015?