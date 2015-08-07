Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Le ultime novità sulla S Pen

Redazione Avatar

di Redazione

07/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Le ultime settimane sono state a dir poco frenetiche per i più affezionati consumatori Samsung, ed i prossimi giorni, probabilmente, lo saranno ancora di più, dal momento in cui il tempo che ci separa dall’ormai tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2015, evento in cui, come abbiamo scoperto ieri, il noto colosso sudcoreano presenterà al mondo ben tre nuovi dispositivi di top gamma (di cui due saranno sicuramente il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, mentre permangono dubbi e curiosità sull’altro), si assottiglia sempre di più. Samsung Galaxy Note 5 novitàNel corso degli ultimi giorni abbiamo riportato le più importanti indiscrezioni, voci di corridoio e novità che si sono rincorse circa l’uscita di tali attesissimi apparecchi, in special modo sul Samsung Galaxy Note 5, le cui aspettative sono parecchio alte. Samsung sta rilasciando diverse immagini promozionali stuzzicando la fantasia dei suoi clienti, e proprio in quella iniziata a circolare ieri, si poteva intravedere, seppur in penombra, una S Pen spuntar fuori da uno dei telefoni sponsorizzati (senza dubbio il Galaxy Note 5). Proprio sulla S Pen si è espressa l’azienda coreana alcune ore fa, parlando di un accessorio estremamente avanzato e performante, di gran lunga migliorato rispetto a quello correlato al modello precedente (il Galaxy Note 4), rendendolo quindi pienamente compatibile al phablet che, al momento della sua uscita, sarà il miglior apparecchio di top gamma Samsung in circolazione, sebbene non sia scesa molto nel dettaglio. Molto alte sono quindi le aspettative da parte dei consumatori, che sperano anche in un meccanismo di espulsione automatica della S Pen, diversamente da quello manuale dei precedenti modelli. Il 13 agosto comunque è ormai vicinissimo, ancora pochi giorni di attesa e sapremo tutto.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Note 5 potrebbe supportare schede micro SD

Articolo Successivo

Tre nuovi telefoni al Samsung Galaxy Unpacked 2015!

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

27/04/2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

25/04/2020

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

23/04/2020