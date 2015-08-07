Le ultime novità sulla S Pen

Le ultime settimane sono state a dir poco frenetiche per i più affezionati consumatori Samsung, ed i prossimi giorni, probabilmente, lo saranno ancora di più, dal momento in cui il tempo che ci separa dall’ormai tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2015, evento in cui, come abbiamo scoperto ieri, il noto colosso sudcoreano presenterà al mondo ben tre nuovi dispositivi di top gamma (di cui due saranno sicuramente il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, mentre permangono dubbi e curiosità sull’altro), si assottiglia sempre di più. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo riportato le più importanti indiscrezioni, voci di corridoio e novità che si sono rincorse circa l’uscita di tali attesissimi apparecchi, in special modo sul Samsung Galaxy Note 5, le cui aspettative sono parecchio alte. Samsung sta rilasciando diverse immagini promozionali stuzzicando la fantasia dei suoi clienti, e proprio in quella iniziata a circolare ieri, si poteva intravedere, seppur in penombra, una S Pen spuntar fuori da uno dei telefoni sponsorizzati (senza dubbio il Galaxy Note 5). Proprio sulla S Pen si è espressa l’azienda coreana alcune ore fa, parlando di un accessorio estremamente avanzato e performante, di gran lunga migliorato rispetto a quello correlato al modello precedente (il Galaxy Note 4), rendendolo quindi pienamente compatibile al phablet che, al momento della sua uscita, sarà il miglior apparecchio di top gamma Samsung in circolazione, sebbene non sia scesa molto nel dettaglio. Molto alte sono quindi le aspettative da parte dei consumatori, che sperano anche in un meccanismo di espulsione automatica della S Pen, diversamente da quello manuale dei precedenti modelli. Il 13 agosto comunque è ormai vicinissimo, ancora pochi giorni di attesa e sapremo tutto.