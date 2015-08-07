Samsung Galaxy Note 5 potrebbe supportare schede micro SD

Nel corso delle ultime settimane abbiamo ampiamente discusso delle varie caratteristiche riguardanti il nuovissimo phablet di casa Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5, che come ben sappiamo verrà presentato, tra pochissimi giorni, presso l’attesissimo evento Samsung Galaxy Unpacked 2015, insieme ad altri due apparecchi (uno dei quali è il Samsung Galaxy S6 Edge Plus). Alcune ore fa abbiamo riportato le ultime indiscrezioni su uno degli accessori del Samsung Galaxy Note 5, la S Pen, che stando ad alcune dichiarazioni fornite dalle alte sfere della nota azienda sudcoreana, godrà di tecnologie estremamente avanzate, compatibilmente a quelle del telefono. Molte voci di corridoio nelle ultime settimane hanno anche messo in dubbio la presenza di uno slot per l’inserimento di una scheda micro SD, capace di espandere la memoria interna del Samsung Galaxy Note 5, peculiarità che finora era stata data come assente in tale dispositivo, facendo storcere il naso ai più. Ebbene, pochi minuti fa, una nuova indiscrezione ha riportato che una particolare variante di questo phablet, quella Dual SIM, permetterebbe agli utenti di sfruttare uno dei due slot dedicati alle SIM per inserire, invece, una scheda micro SD, dando così l’opportunità di rendere più capiente lo storage interno. Solo indiscrezioni appunto, ma meno di una settimana ci separa ormai dal fatidico 13 agosto, data in cui il Samsung Galaxy Note 5 verrà presentato ufficialmente al mondo intero, facendoci sciogliere gli ultimi dubbi rimasti su di esso.