Samsung Galaxy S6 Edge Plus avrà una tastiera

Redazione

di Redazione

08/08/2015

Non c’è dubbio che i due dispositivi più attesi dai clienti Samsung siano il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, i nuovissimi phablet che vedranno la luce tra pochi giorni: il 13 agosto 2015, infatti, a New York, alle 17:00 italiane, avrà luogo il Samsung Galaxy Unpacked 2015, speciale evento durante il quale il noto colosso sudcoreano presenterà in via ufficiale i due apparecchi telefonici sopra citati, oltre, probabilmente, ad un tablet di dimensioni notevoli. Samsung Galaxy S6 EdgeDurante gli ultimi giorni sono sorte alcune indiscrezioni circa la nuova S Pen integrata al Note 5, che secondo quanto è stato riportato finora sarà tecnologicamente più avanzata rispetto alle precedenti versioni. Alcune ore fa, invece, hanno preso a circolare alcune voci di corridoio su un particolare accessorio che, a quanto pare, sarà compatibile con il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Stiamo parlando di una cover particolare che, in qualche modo, includerebbe una tastierina qwerty, che andrebbe a piazzarsi sulla parte inferiore del dispositivo. Questa tastiera fisica andrebbe a sostituire quella del touchscreen del Galaxy S6 Edge Plus, fungendo quindi da accessorio nostalgico dedicato soprattutto a chi preferisce le tastiere fisiche a quelle con la tecnologia touch. Resta ancora da capire se questi rumors troveranno una conferma ufficiale, e, nel caso, se questa cover-tastiera sarà inclusa con il telefono o se dovrà essere acquistata separatamente.

