Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ecco le cover

Manca ormai sempre meno al tanto atteso evento che Samsung ha organizzato per svelare al mondo intero i suoi nuovi modelli di top gamma. Il Samsung Galaxy Unpacked 2015, infatti, si terrà il 13 agosto 2015 a New York, alle 17:00 italiane, e nel corso dello stesso verranno presentati in via ufficiale almeno tre dispositivi di grandi dimensioni, due dei quali saranno senza dubbio il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. Molto interessante il fatto che, dei due apparecchi citati sopra, nel corso delle ultime settimane siano circolate anche molte voci di corridoio che riguardano anche i loro accessori. Detto della S Pen del Galaxy Note 5, sulla quale permangono ancora alcuni dubbi, pochi giorni fa avevamo discusso anche di una speciale cover del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che avrebbe integrata anche una tastierina fisica. Alcune ore fa sono state scoperte non soltanto nuove cover di questo phablet, ma anche quelli che dovrebbero essere i relativi prezzi: non mancherà, ad esempio, la flip cover, un classico di casa Samsung, il cui prezzo in questo caso si aggirerà intorno ai 25 euro, mentre la clear view cover, con i suoi 40 euro, sarà decisamente più cara. L’ormai famosa cover con la tastiera inclusa, disponibile a partire dal 22 agosto, sarà, per il momento, quella meno economica di tutte, con il suo prezzo di 48 euro.