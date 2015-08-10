Samsung Galaxy Note 5, ecco la scheda tecnica

Da diverse settimane stiamo ormai fornendo importanti novità ed indiscrezioni circa uno dei tre modelli che il noto colosso sudcoreano presenterà il 13 agosto 2015 presso il Samsung Galaxy Unpacked 2015, evento che i più affezionati clienti Samsung attendono con ansia. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Note 5, che con ogni probabilità, al momento della sua uscita, diventerà il phablet più performante in circolazione. Alcune ore fa, infatti, hanno iniziato a circolare alcune immagini della confezione di tale dispositivo, che confermerebbero molte delle caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Note 5 che, per la verità, erano già state anticipate durante i giorni scorsi. Lo schermo del Samsung Galaxy Note 5 avrà una dimensione notevole da 5,7 pollici ad altissima risoluzione (la tecnologia utilizzata è la Quad HD Amoled), con fotocamera posteriore da 16 megapixel munita di flash LED, contro i 5 megapixel di quella anteriore. Dotato di un processore Octa-core Exynos 7420 con tecnologia a 64 bit, la RAM avrà una capacità di 4 GB, come ampiamente previsto. La tanto chiacchierata S Pen a quanto sembra sarà estraibile tramite una sorta di meccanismo a molla, analogo a quello delle schede micro SD. La batteria, da ben 4100 mAh, garantirà una lunga durata, mentre il sistema operativo sarà l’Android Lollipop. Permangono ancora dubbi circa la presenza o meno di una slot per poter inserire le schede micro SD, dato che le versioni dual sim del Note 5, a differenza di quelle standard, potrebbero ospitarlo.