Samsung Galaxy Tab E 9.6 sbarca in Italia

Sono giornate di attesa frenetica quelle che separano gli affezionati clienti Samsung dal fatidico 13 agosto 2015, giorno in cui il noto colosso sudcoreano presenterà al mondo intero almeno tre dispositivi telefonici di grandi dimensioni
, fra cui gli attesissimi Samsung Galaxy Note 5
e Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
In attesa di avere ulteriori novità su tali apparecchi, ecco che arrivano buone notizie per l’Italia, con lo sbarco nel Belpaese di uno dei tablet presentati dall’azienda sudcoreana alcuni mesi fa. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy Tab E 9.6, dispositivo di fascia medio-bassa più che adatto per chi si affaccia per la prima volta all’utilizzo di questi apparecchi
.
A quanto pare, pur non essendoci ancora note ufficiali in merito, il Samsung Galaxy Tab E 9.6 sarebbe già disponibile presso un noto sito italiano in due varianti
. Entrambe le versioni saranno dotate, come si può presumere dal nome, di un display da 9,6 pollici con risoluzione 1024x768 pixel, con RAM da 1.5 GB e storage interno da 8 GB, espandibili tramite scheda micro SD. La fotocamera posteriore sarà da 5 megapixel, contro i 2 megapixel di quella anteriore, mentre la batteria, con i suoi 5000 mAh, sarà estremamente durevole.
Le sostanziali differenze tra i due modelli saranno la connettività ed il processore, in quanto uno avrà la sola connettività Wi-Fi ed un processore di cui ancora non si conoscono i dettagli precisi (ma si presume sia uno Spreadtrum da 1,3 GHz), mentre l’altro, leggermente più performante, avrà connettività 3G e processore Qualcomm Snapdragon 410 da 1,2 GHz.
Il prezzo della prima edizione si aggirerà sui 180 euro, mentre il secondo si assesterà sui 205 euro.