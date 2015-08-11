Samsung Galaxy S7, tra rumors e conferme

Non è ancora avvenuto il tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2015, evento speciale che vedrà protagonisti i nuovissimi dispositivi telefonici di top gamma targati Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che i più affezionati clienti del noto colosso sudcoreano guardano già al futuro. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, molte sono state le indiscrezioni che hanno solleticato le fantasie dei consumatori Samsung circa quello che, tra alcuni mesi, sarà il nuovo smartphone di top gamma: stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy S7, che grazie alla metodologia Agile potrebbe fare il suo debutto sul mercato molto tempo prima rispetto al previsto. Diverse sono le voci di corridoio, dicevamo, che si stanno rincorrendo in queste ore riguardo il Samsung Galaxy S7. Al momento, infatti, pare che il sistema operativo più papabile tra tutti quelli chiacchierati sia l’esclusivo Qualcomm Snapdragon 820, che dovrebbe supportare il nuovissimo sistema operativo di Google, l’Android M, che sarà disponibile già a partire dal prossimo autunno. Scelta questa che renderebbe il Samsung Galaxy S7 estremamente potente e performante, ma non è detto che, proprio come accaduto nel recente passato, l’azienda coreana non scelga di produrre il suo nuovo modello di top gamma in ben due versioni, uno dei quali con un processore Exynos.