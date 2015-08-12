Samsung Galaxy S5 Neo sbarca in terra teutonica

Manca solo un giorno, ormai, al tanto fatidico Samsung Galaxy Unpacked 2015, l’attesissimo evento durante il quale la nota azienda sudcoreana presenterà, in via ufficiale, almeno tre nuovissimi e performanti dispositivi telefonici, tra i quali ci saranno senza dubbio il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Se, comprensibilmente, gli sforzi di Samsung e le attenzioni dei suoi affezionati clienti in questo momento sono concentrati principalmente su questo evento, non vanno trascurati anche altri apparecchi più o meno potenti che sono ormai in procinto di fare il loro esordio sul mercato. Alcuni giorni fa, ad esempio, abbiamo parlato dell’ultima versione della serie S5, vale a dire il Samsung Galaxy S5 Neo, il cui arrivo era ormai visto come imminente. Sbarcato inizialmente nel solo territorio olandese al prezzo di 429 euro, il Samsung Galaxy S5 Neo ha fatto la sua apparizione anche su un noto sito tedesco, al costo leggermente più alto di 439 euro. Segno, insomma, che confermerebbe le varie voci che vorrebbero tale smartphone di fascia media in uscita in Europa a partire dal 27 agosto 2015. Confermate dunque le caratteristiche tecniche già svelate a suo tempo: dotato di un processore Exynos 7580 e di una RAM da 2 GB, che supporteranno egregiamente un sistema operativo Android 5.1 Lollipop, lo storage interno base da 16 GB potrà essere espanso tramite l’utilizzo di schede micro SD. La batteria, removibile, avrà una capacità da 2800 mAh, che garantirà quindi una buona durata.