Samsung Galaxy O5 apre la gamma O?

Senza alcun dubbio, in questo momento, gli occhi dei maggiori esperti ed appassionati di telefonia mobile, per quel che riguarda il colosso sudcoreano Samsung, sono puntati agli apparecchi di top gamma del presente e del futuro: a tal proposito, abbiamo riportato numerose indiscrezioni, nel corso delle ultime settimane, in alcuni nostri articoli, circa il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della gamma S6, e di quello che fra alcuni mesi sarà il suo grande erede, ossia il Samsung Galaxy S7, i cui rumors confermerebbero la potenza di uno smartphone praticamente senza precedenti. Tuttavia, l’azienda tecnologica asiatica dà uno sguardo anche ai suoi clienti meno ricchi ed abbienti, motivo per cui continua a produrre, sempre più spesso, una grande mole di dispositivi telefonici dalle caratteristiche e dalle specifiche più disparate, che si assestano su svariate fasce di prezzo. A tal proposito, proprio negli ultimi giorni è stato avvistato quello che, dalle poche notizie che sono trapelate, parrebbe essere uno smartphone di fascia decisamente bassa. Secondo le voci di corridoio che circolano attualmente, si tratterebbe del nuovissimo Samsung Galaxy O5, che, a quanto pare, sarà il primo della neonata gamma O, della quale avevamo già parlato alcune settimane fa. Una rapida occhiata alle caratteristiche tecniche pervenuteci: il processore è un Exynos 3475 da 1,3 GHz, supportato da una RAM da 1 GB, mentre lo storage interno è da 8 GB (espandibile, secondo il parere di molti, tramite l’utilizzo di una scheda micro SD). Il display, da 5 pollici, ha una risoluzione di 1280x720 pixel, e la fotocamera posteriore, da 8 megapixel, permette di scattare fotografie di discreta qualità. Sorprendente, per certi versi, la scelta di dotare l’apparecchio di una fotocamera interna da addirittura 5 megapixel, scelta atta probabilmente a rendere il Samsung Galaxy O5 più appetibile e che segue la dilagante moda dei selfie.