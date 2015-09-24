Ecco il Samsung Galaxy J7

Sempre tempo di nuovi, interessanti arrivi in casa Samsung. Nel mare magnum dei vari apparecchi e dispositivi telefonici prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana, che negli anni ha sfornato smartphone per tutte le tasche, dalle caratteristiche più variopinte e differenti, sappiamo che è in arrivo un nuovo modello di fascia medio-bassa, dopo il Samsung Galaxy O5 di cui abbiamo discusso solamente ieri. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy J7, ulteriore telefonino che va ad accostarsi a quelli della economica gamma J. Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy J7, effettivamente, non ci consegnano un cellulare destinato ad entrare negli annali, ma che sicuramente, pur essendo poco pretenzioso, si riesce a difendere bene. Innanzitutto si può scegliere tra due modelli, entrambi con processori dalle discrete prestazioni: uno è infatti dotato di un octa-core Snapdragon 615, mentre l’altro vede montato un Exynos 7580. Entrambi, sono supportati da una RAM da 1,5 GB. Lo storage interno è da 16 GB, mentre il display, da 5,5 pollici, ha una risoluzione da 1280x720 pixel. Buone le due fotocamere, che garantiscono lo scatto di discrete fotografie: quella posteriore è da 13 megapixel, mentre quella anteriore ne ha una da 5, ed entrambe sono dotate di un pratico flash, in grado di dare maggiore qualità e nitidezza alle foto in situazioni di poca luce. Caratteristica interessante, il fatto che entrambe le versioni siano in dual SIM. Il sistema operativo è il nuovo Android 5.1.