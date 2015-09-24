Arriva Galaxy Upgrade Program

Nel campo della telefonia mobile, un periodo come quello che stiamo vivendo attualmente, per quanto da un certo punto di vista possa essere esaltante viste le sempre più incredibili ed avanzatissime innovazioni presentate con ogni nuovo smartphone (per il Samsung Galaxy S7, ad esempio, si parla addirittura di uno scanner oculare, strumento che dovrebbe aumentare esponenzialmente la protezione dei dati custoditi all’interno dell’apparecchio), dall’altro comporta anche una certa quantità di stress. Difatti, i nuovi apparecchi di top gamma, si susseguono oramai a distanze di tempo sempre più brevi, tanto che, nella migliore delle ipotesi, molti dispositivi immessi nel mercato di recente finiscono per diventare “obsoleti” anche solo nel giro di pochi mesi, surclassati dall’uscita di uno smartphone più potente e performante. E chiaramente, complice anche la crisi economica degli ultimi anni, molti clienti Samsung, anche tra i più affezionati, fanno grande fatica a star dietro a tutti questi apparecchi. Ecco perché, sulla falsariga di Apple, pare che Samsung starebbe pensando ad un metodo per permettere ai suoi fruitori di utilizzare un dispositivo di top gamma senza spendere un patrimonio per l’acquisto. È così che dovrebbe nascere Galaxy Upgrade Program, che potrebbe completamente rivoluzionare le modalità d’acquisto di molti smartphone targati Samsung. Galaxy Upgrade Program, infatti, prevedrebbe di acquistare un telefono cellulare tramite leasing, pagando quindi una serie di rate mensili per un determinato periodo di tempo. Resta solo da capire se questa idea verrà poi a tutti gli effetti messa in pratica dalle alte sfere del colosso asiatico, e quali, nel caso, saranno le tempistiche ed i prezzi.