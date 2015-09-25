“Nuovi” modelli della gamma Samsung Galaxy A in arrivo

Come ormai sappiamo fin troppo bene, una delle caratteristiche più note dell’azienda sudcoreana Samsung, perlomeno per ciò che concerne il campo della telefonia mobile, è quella di affiancare una lettera, una sorta di codice, ai suoi nuovi modelli di smartphone e phablet. Peculiarità, questa, che aiuta a riconoscere facilmente la fascia e le caratteristiche dell’apparecchio telefonico in questione, pur non conoscendo le sue specifiche precise. Un modello della gamma S, ad esempio, nella sua variante più recente, è solitamente quello più potente e performante realizzato dal colosso asiatico. Viceversa, un dispositivo facente parte della famiglia J, generalmente appartiene ai vari cellulari di fascia bassa, il cui prezzo si aggira intorno a cifre più o meno accessibili anche per i meno abbienti. La gamma Samsung Galaxy A, in un certo senso, si assesta tra le due sopra citate, registrando tra le proprie fila sia apparecchi economici dalle scarse prestazioni, sia dispositivi discreti che, sorprendentemente, fanno registrare ottimi risultati, come il recentissimo Samsung Galaxy A9, di cui abbiamo parlato giusto pochi giorni fa. Nel corso delle ultime ore, si è diffusa una voce di corridoio che vedrebbe l’imminente uscita di tre nuovi smartphone appartenenti alla gamma Samsung Galaxy A. “Nuovi”, in realtà, si fa per dire: sempre secondo queste indiscrezioni, infatti, questi tre cellulari non sarebbero altro che delle semplici revisioni di tre telefonini già presenti sul mercato ed usciti solo di recente, ossia il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7. Resta da capire quando questi “nuovi” modelli faranno il loro esordio sul mercato, sebbene al momento si presume che questo accadrà non prima del 2016.