Novità sull’aggiornamento del Samsung Galaxy S5

Nel corso delle ultime settimane, com’è naturale che sia, ci siamo concentrati soprattutto nel fornire informazioni e nel riportare le più importanti voci di corridoio riguardanti gli apparecchi telefonici di top gamma realizzati dalla nota azienda asiatica Samsung, sia quelli attualmente in commercio (ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della gamma S6, ed il Samsung Galaxy Note 5, che si spera di vedere presto in Italia), sia quelli attualmente in fase di progettazione, ovvero il Samsung Galaxy S7, che probabilmente fornirà delle prestazioni straordinarie. Tuttavia, i vecchi modelli precedentemente creati da Samsung, non finiscono certo nel dimenticatoio, tanto che, nei giorni scorsi, abbiamo anche parlato di vari aggiornamenti di alcuni dispositivi e smartphone meno recenti rispetto a quelli sopra citati. Anche qui, ad esempio, avevamo parlato di un aggiornamento per il Samsung Galaxy S5, che soltanto un annetto fa era il device di top gamma del colosso sudcoreano Samsung. Tale aggiornamento rende più fluido il funzionamento dell’intero dispositivo, portando alcuni accorgimenti e migliorie qua e là. Adesso, pare che un nuovo aggiornamento sia ormai dietro l’angolo, ossia il tanto atteso sistema operativo Android Lollipop 5.1.1, che dovrebbe permettere al Samsung Galaxy S5 di compiere un ulteriore salto di qualità. E non è finita qui: stando alle numerose indiscrezioni circolate nelle ultime ore, pare infatti che, tra la fine del 2015 ed i primi mesi del 2016, un nuovo aggiornamento porterà il Samsung Galaxy S5 ad usufruire del nuovissimo sistema operativo Android Marshmellow, che presumibilmente ne migliorerà ulteriormente le prestazioni.