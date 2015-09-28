Samsung Galaxy S6 Edge, nuovo calo di prezzo

Settembre 2015, senza ombra di dubbio, è stato il mese del Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Questo nuovo device, presentato lo scorso agosto presso un evento appositamente dedicato, il Samsung Galaxy Unpacked 2015, insieme al “gemello” Samsung Galaxy Note 5, possiede un hardware e delle specifiche invidiabili, che, al momento, lo rendono uno fra gli apparecchi telefonici più performanti e più potenti in circolazione. Era, peraltro, scontato, il fatto che, con la sua imminente uscita, avvenuta anche qui in Italia durante i primi giorni di settembre, i prezzi dei suoi due più immediati predecessori, vale a dire il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge, si sarebbe abbassato in modo sensibile, dando così l’occasione, a chi volesse sostituire il proprio smartphone con uno piuttosto recente e dalle caratteristiche tecniche comunque eccezionali, di aggiudicarsi un telefono cellulare ad un costo molto più basso di quello iniziale. In tal senso, già alcune settimane fa avevamo riportato delle notizie interessanti circa il crollo dei prezzi del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy S6 Edge. E proprio quest’ultimo modello, da qualche giorno, è stato reso disponibile da un noto rivenditore su eBay, con garanzia Europa, all’ottimo prezzo di 539 euro, finora il più basso mai registrato per questo dispositivo.