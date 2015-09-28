Samsung Galaxy A8 sbarca in Italia

Ne avevano parlato qualche mese fa, e finalmente, dopo essere inizialmente stato commercializzato solamente in alcuni mercati asiatici, il Samsung Galaxy A8, fra i più performanti dispositivi telefonici della gamma A, fa il suo esordio sul mercato europeo, giungendo anche in Italia. La scheda tecnica completa di questo nuovo smartphone prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano, ci parla sicuramente di un apparecchio dalle grandi qualità, per certi versi persino sorprendenti dal momento in cui non si tratta di un nuovo modello della gamma S, la quale solitamente è dedicata alla realizzazione dei migliori device dell’azienda asiatica. Il Samsung Galaxy A8 è infatti dotato di un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 615 da 1,5 GHz, supportato poi da una RAM da 2 GB. Lo storage interno, da 32 GB, è espandibile tramite l’utilizzo di una scheda micro SD, mentre il display, piuttosto grande con i suoi 5,7 pollici, gode di una risoluzione in full HD. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel ed è dotata di un comodo flash, mentre quella anteriore è da 5 megapixel. L’apparecchio inoltre è dotato di un sensore per le impronte digitali ed ha il supporto della dual SIM, mentre la batteria, da 3050 mAh, garantisce sicuramente una durata discreta. Il tutto è completato dal sistema operativo più aggiornato di Android, il Lollipop 5.1. Una serie di caratteristiche e peculiarità sicuramente molto buone per questo Samsung Galaxy A8, che tuttavia ha lasciato perplessi molti esperti e appassionati per via del suo prezzo: con i suoi 519 euro, infatti, il Galaxy A8 si aggira intorno all’attuale costo dei Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge, ben più potenti e performanti dell’A8.