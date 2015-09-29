Arriva una nuova base di ricarica wireless Samsung

Sul campo della telefonia mobile, la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung è sempre più attiva, producendo numerosi smartphone, tablet ed apparecchi telefonici di vario genere e per tutte le fasce. Come sappiamo bene, appena poche settimane fa è stato presentato, presso un evento appositamente dedicato, i due nuovi device di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, registrando ottime vendite e numerose critiche positive. Tuttavia, l’attività di Samsung non si limita solamente alla produzione di dispositivi adibiti a telefonare, ma anche a realizzare numerosi accessori di grande utilità. Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo discusso del Wireless Charging Pack, una particolare cover con batteria integrata che, oltre ad aumentare l’autonomia del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ne garantisce anche una ricarica più semplice ed immediata, senza l’ausilio di fastidiosi fili. Ebbene, l’ultima novità in fatto di accessori consiste in una nuova base di ricarica wireless, al momento compatibile solamente con il Samsung Galaxy S6 Edge Plus e con il Samsung Galaxy Note 5. Tale base di ricarica wireless è altamente innovativa, in quanto, oltre a garantire una ricarica degli apparecchi estremamente veloce, diminuisce anche il rischio di surriscaldamento, al quale, sovente, vanno incontro accessori analoghi. La base di ricarica wireless Samsung è disponibile al prezzo di circa 60 euro.